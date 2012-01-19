Створено Держінспекцію з контролю цін

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Державну інспекцію з контролю за цінами.

Відповідний указ глави держави від 19 січня розміщено на його офіційному сайті.

В.ЯНУКОВИЧ поклав на Держінспекцію функції з реалізації державної політики з контролю за цінами.

Глава держави доручив Кабінету міністрів України подати у місячний термін проект Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами.

Іншим Указом від 19 січня Президент призначив головою Державної інспекції України з контролю за цінами Олександра КИСЕЛЬОВА.

Крім того, першим заступником голови Держінспекції з контролю за цінами призначено Миколу ПОЄДИНКА.