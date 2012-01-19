Створено Держінспекцію з контролю цін
13:43, 19 січня 2012Фінанси
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Головою призначено Кисельова
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Державну інспекцію з контролю за цінами.
Відповідний указ глави держави від 19 січня розміщено на його офіційному сайті.
В.ЯНУКОВИЧ поклав на Держінспекцію функції з реалізації державної політики з контролю за цінами.
Глава держави доручив Кабінету міністрів України подати у місячний термін проект Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами.
Іншим Указом від 19 січня Президент призначив головою Державної інспекції України з контролю за цінами Олександра КИСЕЛЬОВА.
Крім того, першим заступником голови Держінспекції з контролю за цінами призначено Миколу ПОЄДИНКА.
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