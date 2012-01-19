На світовому ринку тиск на долар продовжується – експерт

На світових торгах у четвер, 19 січня, зростання «апетиту» до ризикових активів на фінансових ринках продовжує чинити тиск на американську валюту, євро зробить спробу протестувати опір в районі 1,2865-1,2895, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Проте, як відзначають аналітики, значущої макроекономічної статистики з єврозони на сьогодні не заплановано. Інвестори уважно стежитимуть за даними щодо ринку нерухомості в США і споживчої інфляції. До публікації заплановані дані по дозволах на закладку нових будинків, індексу споживчих цін і заявках на допомогу у зв’язку з безробіттям. Позитивні новини по цьому блоку статистики можуть зробити істотний вплив на фондові ринки і, відповідно, позиції долара.

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