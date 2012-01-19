Мінінфраструктури заощадить цього року на відмові від авто та мобільних 635 тис. грн.

Міністерство інфраструктури у 2012 році має намір заощадити за рахунок відмови від персональних автомобілів і мобільних телефонів для співробітників апарату відомства 635 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства, коментуючи повідомлення про рекомендацію відомства центральним органам виконавчої влади, діяльність яких координується урядом через віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури, відмовитися від службового автотранспорту і службових мобільних телефонів.

«Для ефективного і раціонального використання бюджетних коштів Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, Державна інспекція України з безпеки на морському і річковому транспорті, «Укрзалізниця», Державна спеціальна служба транспорту, Державіаслужба, Державне агентство України з туризму і курортів, а також Укравтодор повинні мінімізувати витрати на придбання легкових автомобілів, мобільних телефонів і зменшити витрати на транспортні послуги і послуги мобільного зв`язку», - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, Мінінфраструктури України відповідно до доручення віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА у 2012 році не використовуватиме кошти державного бюджету на службовий автотранспорт і мобільний зв`язок.