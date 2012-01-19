На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0380/8,0420 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0470/8,0510, на 12:00 ціни впали до 8,0380/8,0430. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0380/8,0420 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2552/0,2556, на момент закриття ціни знизилися до 0,2551/0,2555. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,4895 (-0,0380).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2856/1,2858, а на 15:00 зросли до 1,2903/1,2905. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3370/10,3455, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,3570/10,3695. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,3645/10,3755.