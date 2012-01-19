Італійська прокуратура запідозрила S&P і Moody's в маніпулюванні ринком. Тривають перевірки

Співробітники Фінансової гвардії Італії в четвер, 19 січня, здійснили перевірку в міланському офісі міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor `s.

Перевірка була ініційована прокуратурою південноіталійського міста Трані (область Апулія), яка підозрює Standard&Poor `s та інше рейтингове агентство, Moody` s, в маніпулюванні ринком, розкритті конфіденційної інформації та біржовій спекуляції.

Standard&Poor `s в ніч на 14 січня знизило суверенні кредитні рейтинги дев`яти з 17 країн єврозони, у тому числі Франції, Італії, Іспанії та Португалії. Зокрема, довгостроковий рейтинг Італії був знижений до рівня ВВВ + з "негативним" прогнозом. Це означає, що агентство також не виключає подальшого зниження рейтингу.

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Торік прокуратура міста почала розслідування щодо двох рейтингових агентств. На думку слідчих, ці агентства поширювали «необґрунтовані» негативні звіти про італійські борги та стабільність банківської системи країни, що призвело до спекуляцій і хвилювань на фінансовому ринку.

У рамках цієї справи підозрюються шестеро людей, серед яких три аналітики S&P і один експерт з Moody `s, а також керівники місцевих відділень обох агентств, передає РІА «Новини».

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