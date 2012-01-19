В Україні буде створено базу даних корупціонерів

Наступного тижня буде оприлюднено положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Відповідний наказ, яким затверджено положення, цього тижня був підписаний міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ та направлений на державну реєстрацію, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Реєстр являтиме собою електронну базу даних, яка міститиме відомості про осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Положенням буде визначено порядок формування, ведення, а також надання відомостей з нього.

До Реєстру вноситимуться відомості про осіб, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Підставою для внесення до Реєстру відомостей про особу буде рішення суду, яке набрало законної сили, або наказ про накладання на особу дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Як повідомлялося, Президент України своїм Указом від 5 жовтня 2011 року № 964/2011 доручив Мін‘юсту сформувати Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Указ було видано з метою забезпечення виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».