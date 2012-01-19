Призначення Хорошковського: коментують депутати, експерти, екс-чиновники

Звільнення Федора ЯРОШЕНКА з посади міністра фінансів і призначення на цю посаду Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО пов`язане з конфліктами всередині влади.

Таку думка в коментарі УНІАН висловив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН.

«Це проблема не економічна. Для АЗАРОВА (прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ - УНІАН) міністр фінансів був правою рукою. Тобто я так розумію, що всередині цієї корпорації Регіональної (мається на увазі Партія регіонів — УНІАН) трапилися певні рейдерські захоплення влади» - сказав С.Терьохін.

На його думку, сьогодні відбувається перерозподіл сфер впливу, у тому числі й щодо управління фінансовими потоками держави.

«Ви пам`ятаєте, що АЗАРОВ грав свою роль, достатньо незалежну, і він контролював касу держави — Мінфін і Казначейство, тобто структури, де витрачаються гроші. Що трапилося останнім часом, податкова служба перейшла під чітке керівництво сім`ї ЯНУКОВИЧА (Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ - УНІАН), НБУ там же, ось тепер ХОРОШКОВСЬКИЙ, якого завжди пов`язували з третьою стороною, пов`язаною з ФІРТАШЕМ (український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ), одержав Мінфін», - каже С.Терьохін. - Тобто, грубо кажучи, сьогодні стало зрозуміло, на кого пан Президент карту ставить — це своя сім`я, Нацбанк з держбанками, а тепер і ФІРТАШ, який на бухгалтерію платників податків цієї країни поставив свою людину».

Крім того, С. Терьохін вважає, що слідом за звільненням Ф.Ярошенка можливе й звільнення М.Азарова.

«До побачення, мені здається, потрібно передати АХМЕТОВУ (український бізнесмен Ринат АХМЕТОВ) і компанії АЗАРОВА, і, напевно, АЗАРОВА буде звільнено зі своєї посади з якимсь жорстким формулюванням перед прийдешніми виборами», - відзначив С.Терьохін.

***

Призначення Валерія ХОРОШОВСЬКОГО міністром фінансів може бути засобом тиску на прем`єр-міністра Миколу АЗАРОВА в питанні підписання нових газових контрактів з Російською Федерацією. Про це в коментарі УНІАН заявив політолог Вадим КАРАСЬОВ.

«Можливо, М.Азаров впирається щодо здачі ГТС на тих умовах, які пропонує Володимир ПУТІН. Відставка Федора ЯРОШЕНКА і призначення В.Хорошковського покликані або натиснути на М.Азарова (щоб він підписав ці нові газові контракти), або щоб це (газові угоди - УНІАН) підписував новий прем`єр-міністр, якщо М.Азаров впиратиметься і говоритиме, що він не здасть національні інтереси», - сказав В.Карасьов.

Він також відзначив, що призначення В.Хорошковського міністром фінансів також пов`язане з пошуком «телегенічного, моложавого, енергійного політтехнологічного типажу», який зміг би повести Партію регіонів на парламентські вибори 2012 року за партійними списками.

«З Сергієм ТІГІПКОМ це не вийшло, тому може вийти з В.Хорошковським, оскільки він відповідає цим критеріям. Він досвідченіший у політтехнологічних кампаніях», - відзначив експерт.

Також В.Карасьов наголосив, що головною інтригою буде те, скільки протримається В.Хорошковський на посаді міністра фінансів.

«Поведе Партію регіонів з поста міністра фінансів, а можливо, і замахнеться на вищий пост, який передбачає верховенство у списку Партії регіонів», - відзначив політолог.

При цьому він зауважив, що відставка Ф.Ярошенка не означає автоматичної відставки М.Азарова.

«Але це залежатиме, наскільки В.Хорошковський увійде в курсу справи і так далі. Я думаю, що якби Віктор ЯНУКОВИЧ дозрів до відставки М.Азарова, він би просто поміняв його на того-таки В.ХОРОШКОВСЬКОГО», - сказав В.Карасьов.

* * *

Досвід роботи Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО на посаді голови СБУ позитивно позначиться на його роботі як міністра фінансів.

Про це в коментарі УНІАН заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ.

«Думаю, що істотну позитивну роль зможе відіграти той факт, що у новопризначеного міністра є досвід роботи в СБУ, зокрема, з протидії корупції, тіньовим схемам, зловживанням під час проведення держзакупівель. Якщо він застосує ці знання і Міністерство фінансів чітко координуватиме цю роботу з правоохоронними та іншими спецорганами, тоді це дозволить серйозно поповнити бюджети всіх рівнів», - сказав А.Кінах.

Він відзначив, що В.Хорошковський раніше на посту міністра економіки (у 2002-2004 рр. обіймав посаду міністра економіки і з питань європейської інтеграції України - УНІАН) проявив себе з позитивного боку. Він також висловив сподівання, що призначення В.Хорошковського у Мінфін не ослабить фінансовий блок уряду.

«Я вважаю, що це призначення не ослабить фінансовий блок. Думаю, він справиться з цим завданням. Очолюючи Міністерство економічного розвитку, ХОРОШКОВСЬКИЙ працював достатньо ефективно. У нього є досвід і розуміння реальних економічних процесів», - відзначив А.Кінах.

При цьому президент УСПП також зауважив, що необхідно забезпечити тіснішу і злагодженішу роботу Мінфіну з податковою і митною службами в питанні забезпечення надходження коштів до держбюджету.

«Потрібна висока координація. Фінансовий центр координації і ухвалення рішення – це, безумовно, Міністерство фінансів. Якщо будуть вдосконалені функції і координація дій Мінфіну, податкової і митної служби з метою недопущення дублювання функцій, паралельності роботи, то це дасть позитивний результат», - сказав А.Кінах.

***

Зміна керівництва Міністерства фінансів є негативною оцінкою не стільки роботи колишнього міністра Федора ЯРОШЕНКА, скільки прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, оскільки фактично Мінфін управлявся саме прем`єром.

Таку думка в коментарі УНІАН висловив колишній перший заступник міністра іінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він наголосив, що і з боку президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, і з боку експертів не раз звучала критика стосовно бюджетної, фінансової і фіскальної політики, що проводиться урядом.

«Всі чудово розуміють, що попередній міністр не був самостійною фігурою, а лише виконував рішення керівництва уряду. Претензії, які є до бюджету, до фінансової і фіскальної політики і так далі, – це претензії все ж таки не до ЯРОШЕНКА, а до АЗАРОВА. Оскільки керував і направляв роботу міністерства Микола Янович. Це негативна оцінка роботи не стільки ЯРОШЕНКА, скільки АЗАРОВА», – сказав І.Уманський.

Крім того, він висловив думку, що з призначенням Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів М.Азаров позбудеться впливу на останнє міністерство в уряді.

«Мінфін, наскільки я знаю, був останнім відомством, на яке Микола АЗАРОВ мав вплив. З призначенням ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів прем`єр втратить цей вплив. Управляти Мінфіном зараз буде безпосередньо Валерій Іванович (ХОРОШКОВСЬКИЙ – УНІАН). Швидше за все, він у своїй роботі керуватиметься думкою і позицією не прем`єр-міністра, а президента», – вважає І.Уманський.

На думку експерта, бюджетна і фіскальна політика в Україні вимагають кардинальних змін, і саме після приходу в Мінфін В.Хорошковського це може відбутися.

Також І.Уманський відзначив, що приєднання до Мінфіну Митної і Податкової служб може дати позитивний результат. «Якщо це відбудеться, то, безумовно, це буде позитивом. Безумовно, ця система потребує змін», – заявив І.Уманський.

При цьому він відзначив, що на новій посаді В.Хорошковський зіштовхнеться не тільки з проблемою зміни бюджету на 2012 рік, фінансової і фіскальної політики, але й з кадровими проблемами в міністерстві.

«Проблем декілька. Перш за все бюджетна, фінансова, фіскальна – проблеми, перенесені з 2011 року. За моїми розрахунками, близько 26-28 млрд. грн. минулого року планових витрат профінансовано не було. Це плюс до планового дефіциту бюджету в 35,5 млрд. Цілий ряд боргових проблем перенесені на 2012 рік. У цій ситуації проблем і завдань перед Мінфіном буде величезна кількість. За останні 1,5-2 року знизився кадровий потенціал міністерства. Саме в період керівництва Мінфіном Федора ЯРОШЕНКА більшість кадрового потенціалу міністерства була втрачена, і зараз ХОРОШКОВСЬКОМУ треба буде вирішувати складні проблеми з тим складом людей, які є в Мінфіні», – сказав І.Уманський.

Він припустив, що команда відомства посилюватиметься сильнішими професіоналами.

***

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає логічним призначення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, враховуючи загрозу чергової хвилі кризи.

Про це Б.ДАНИЛИШИН, який перебуває в Чехії, де він отримав політичний притулок, заявив у коментарі УНІАН.

«Я вважаю цей крок президента логічним якраз враховуючи загрозливу фінансово-економічну ситуацію, яка складається в Україні, і кризу, яка, на мій погляд, вже найближчим часом може накрити Україну», – сказав Б.Данилишин.

Він відзначив, що роботою на колишніх постах у владі В.Хорошковський підтвердив свій високий рівень антикризового менеджера.

Крім того, Б.Данилишин припустив, що з приходом В.Хорошковського в Мінфін Податкова і Митна служби можуть бути приєднані до цього міністерства.

«Враховуючи можливість кризової ситуації, на мій погляд, найбільш доречним кроком для концентрації всіх джерел наповнення бюджету під контролем міністра фінансів була б ліквідація Податкової і Митної служб і перетворення їх у департаменти Міністерства фінансів», – відзначив Б.Данилишин.

При цьому він підкреслив, що призначення В.Хорошковського міністром фінансів ще минулого року обговорювалося з представниками міжнародних фінансових організацій. «Нічого дивного в цьому призначенні я не бачу. Ще минулого року в розмовах з керівництвом міжнародних фінансових структур йшла мова про можливу кандидатуру на посаду міністра фінансів. Хочу відзначити, що прізвище ХОРОШКОВСЬКОГО називалося як найбільш відповідне», – сказав Б.Данилишин.

Він також припустив, що в Україні незабаром можна чекати зміни конфігурації влади на більш високому рівні, ніж міністерства.

«Не говоритиму про якісь сфери впливу в певних гілках влади у зв`язку з призначенням нового міністра фінансів. Тут ситуація зрозуміла сама собою. Сценарій реалізується доволі цікавий для зміни конфігурації влади в Україні. За цим кроком зі зміни міністра можуть послідувати більш резонансні зміни в системі держуправління. Я думаю, що це не останнє призначення. Можливі кадрові зміни й масштабнішого характеру», – відзначив Б.Данилишин.

***

Перший заступник голови партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ прогнозує, що найближчим часом відбудеться відставка прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Про це він заявив в середу в ефірі «5 каналу».

За словами А.Турчинова, відставка міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА була очікуваною, але тривалий час не виконувалася лише через погрози з боку М.Азарова, що він також піде з посади голови уряду.

“Зараз, мабуть, нікого не лякає з Адміністрації Президента відставка АЗАРОВА”, - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи означає це, що М.Азарова також чекає відставка, А.Турчинов сказав: “Безумовно. Будуть пертурбації”.

Говорячи про призначення міністром фінансів Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, перший заступник лідера “Батьківщини” відзначив, що з його приходом підприємцям варто чекати посилення тиску.

«Наша країна перетворюється вже не на теорії, а на практиці в поліційну державу, коли вже є у нас політичні кілери у вигляді ГПУ, СБУ, МВС. Тепер і Мінфін жорстко підсилюватиме фіскальну функцію, посилюватиметься і фіскальний тиск на підприємства, так званий фіскальний терор», - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ "Хорошковський замість Ярошенка, або Я. Кабмін під вибори чищу?.."

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ переконаний, що Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ впорається з роботою міністра фінансів.

Про це він сказав сьогодні під час представлення колективу Міністерства фінансів нового керівника В.ХОРОШКОВСЬКОГО, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

"Я глибоко переконаний, що Валерій Іванович упорається з надзвичайно важкою роботою міністра фінансів", - сказав М.АЗАРОВ.

Він додав, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ під час роботи на інших посадах зарекомендував себе як дуже відповідальна людина.

Водночас глава уряду підкреслив, що перед Міністерством фінансів поставлено надзвичайно серйозні завдання, та висловив сподівання, що новий керівник Мінфіну продовжить конструктивну співпрацю з Нацбанком.

М.АЗАРОВ побажав В.ХОРОШКОВСЬКОМУ успіхів та досягнень на новій посаді.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв заяву про відставку міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА та призначив на цю посаду В.ХОРОШКОВСЬКОГО.

До цього призначення В.ХОРОШКОВСЬКИЙ обіймав посаду голови СБУ. Також раніше В.ХОРОШКОВСЬКИЙ працював заступником голови Адміністрації Президента, був міністром економіки та з питань європейської інтеграції, обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО. Також керував Державною митною службою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Янукович призначив Рокитського т.в.о. голови СБУ. Був першим заступником Хорошковського