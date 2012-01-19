Хорошковський уже сьогодні роз’яснить, чого хоче президент від Мінфіну

Міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ уже сьогодні має намір роз’яснити підлеглим завдання, які ставить президент перед Мінфіном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час його представлення колективу Міністерства фінансів прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

“Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що вже сьогодні проведе консультації із заступниками міністра і керівниками департаментів та роз`яснить їм завдання, які ставить перед Мінфіном глава держави”, - йдеться у повідомленні.

"Перед призначенням я мав дуже серйозну розмову з Президентом України. Були поставлені завдання, які ми маємо виконувати для досягнення тих цілей, а вони дуже прозорі - це перш за все соціально-економічні завдання. І я думаю, що за рахунок того кадрового потенціалу, який є, з допомогою прем`єр-міністра ми виконаємо ці завдання", - цитує В.ХОРОШКОВСЬКОГО прес-служба уряду.

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