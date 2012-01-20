Торги доларом на міжбанку сьогодні відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0405/8,0450 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2568/0,2572, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,4100/10,4185. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2951/1,2953 (четвер — 1,2856/1,2858). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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