Експерт: сплеск активності, хай і слабкий, на українському ринку акцій є позитивним сигналом

Безумовно, хай і слабкий, але сплеск торгової активності на українському ринку акцій є позитивним сигналом.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Проте, додав він, «враховуючи масштаб відставання вітчизняного ринку від глобальних, який досить сильно збільшився з початку 2012 року, зростання індексу на трохи менше ніж 3% недостатньо. Тому фіксувати прибуток українським гравцям ще рано».

За словами П.Ільяшенко, фондовим індексам США у четвер, 19 січня, вдалося закріпитися вище за важливі рівні опору, євро наблизився до позначки 1,3, а вартість ф`ючерсів на мідь остаточно відновила осінній максимум. На цьому фоні індекс UX зумів додати лише 2,8%, а обсяг торгів на ринку заявок Української біржі становив лишень 32 млн. грн.

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На думку аналітика, зараз головним чинником ризику для тих, хто зберігає довгі позиції, є формування перекупленості на глобальних майданчиках, за якою в звичайних умовах можлива і повноцінна корекція. Водночас, якщо обсяги торгів на українському ринку акцій збережуться хоча б на поточному рівні, індекс UX матиме шанси втримати досягнуті рівні.

Таким чином, вважає П.Ільяшенко, «гравцям фондового ринку слід ігнорувати інформаційний фон і орієнтуватися на безпосередню ринкову поведінку. Мінімальне завдання оптимістів на сьогоднішню торгову сесію – утриматися вище за рівень 1300 пунктів за ф`ючерсами на індекс S&P 500».

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