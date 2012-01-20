Переговори з МВФ вестиме міністр фінансів Хорошковський

Переговори з Міжнародним валютним фондом, які намічено продовжити 24 січня, вестиме новопризначений міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Поїде новий міністр фінансів на ці переговори. Отже я налаштований на те, щоб рухатися позитивно у цьому напрямі», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що в МВФ, з урахуванням досвіду Греції, виникло розуміння того, що за рахунок скорочення дефіциту бюджету фінансові проблеми повністю не розв`язуються, і при цьому під загрозу потрапляють економічний розвиток і купівельна спроможність громадян.

«Виникло розуміння (у МВФ – УНІАН), яке нам давно зрозуміло, що все це повинно бути дуже збалансовано», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що Україна в 2012 році може обійтися без кредиту МВФ, проте хотіла б його одержати, оскільки це «найдешевші гроші».

Як повідомляв УНІАН, українська делегація 24 січня відбуде до Вашингтона для зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, у результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

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