На міжбанку торги доларом закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0405/8,0450, до 12:00 ціни впали до 8,0330/8,0380. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0290/8,0320 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2568/72, до 12:00 ціни знизилися до 0,2559/63. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2561/65. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3500 (-0,1395).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2890/1,2985. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4100/10,4185, до 12:00 ціни пішли вниз 10,3645/10,3770. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,3610/10,3705.