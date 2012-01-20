СБ рекомендує Україні провести стрес-тестування банків

Світовий банк рекомендує провести стрес-тестування українських банків для того, щоб бути більш підготовленими до можливої другої хвилі кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції, присвяченій презентації звіту СБ «Глобальні економічні перспективи на 2012 рік», повідомив менеджер Світового банку з дослідження глобальної макроекономіки і провідний автор звіту Ендрю БЕРНС. Він зазначив, що якщо друга хвиля кризи таки трапиться, то вона буде мати вплив на всі економіки. У такій ситуації потрібно підготувати план непередбачених витрат і визначити пріоритетні напрямки для забезпечення економічного зростання.

«Ще один компонент, який ми рекомендуємо, враховуючи фінансову складову, це провести стрес-тест банківського сектора, тому що є високий ризик того, що в банків у країнах, що розвиваються, є серйозні проблеми. Я знаю, що в Україні це вже серйозне питання, але ситуація може погіршитися, якщо буде друга хвиля кризи" - сказав Е.БЕРНС.

Також він рекомендує українській владі уникати конфліктів з торговими партнерами, оскільки це може негативно позначитися на готовності держави до нової хвилі кризи.

«Це як раз той час, коли потрібно використовувати різні механізми для того, аби вирішити минулі проблеми, бо є великий ризик того, що багато країн можуть почати проводити політику протекціонізму та ще більше ускладнити ситуацію, що склалася», - говорить Е.БЕРНС.

При цьому експерти СБ не змогли дати відповідь, наскільки велика ймовірність повторення кризи, а також назвати терміни, коли це може статися. Зокрема, Е.БЕРНС зазначив, що звіт СБ «Глобальні економічні перспективи на 2012 рік» визначає напрями, найбільш уразливі для кризових явищ. При цьому спрогнозувати, чи відбудуться такі явища, і коли це може статися, дуже важко.

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