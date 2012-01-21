Азаров вважає головним досягненням 2011 року зупинку зростання держборгу

Головним досягненням 2011 року є припинення нарощування державного боргу України. Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вчора на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи уряду в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами глави уряду, "країна добилася перелому, стабілізації, почала вибиратися з найглибшої ями, незважаючи на надто несприятливі умови. Змогла переламати ситуацію з держборгом".

М.АЗАРОВ зазначив також, що уряду вдалося знизити відношення держборгу до валового внутрішнього продукту. "Подальше нарощування держборгу вело б країну до банкрутства, а народ - до зубожіння", - заявив прем`єр.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня 2011 року становив 471,38 млрд. грн., або 59,09 млрд. дол., що на 9% більше порівняно з початком року.

11 листопада 2011 року віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявляв, що в Україні держборг перебуває в допустимих межах і, за останніми даними, становить трохи більше ніж 39% ВВП.

23 грудня минулого року М.АЗАРОВ повідомив, що Україна в 2011 році заплатила за зовнішніми боргами близько 90 млрд. грн.

М.АЗАРОВ наголосив, що попри досить складні умови, зокрема щодо ціни на газ і боргових зобов`язань, Україні вдалося виконати свої зобов`язання перед міжнародними кредиторами.

Раніше М.АЗАРОВ заявляв, що уряд з 2013 року планує почати скорочувати державний борг України.

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