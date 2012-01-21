WebMoney ввела можливість обміну електронних грошей через Укрпошту

Система електронних платежів WebMoney ввела можливість перевести у готівку електронні гроші в будь-якому з відділень державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта". Про це йдеться в повідомленні прес-центру WebMoney.

"Вивести WMU з гаманця й отримати переказ у готівкових гривнях можна в будь-якому відділенні Укрпошти", - йдеться в повідомленні. Для цього необхідно заповнити відповідну форму на сайті banking.ukrgarant.com вказати паспортні дані й адресу для отримання переказу. При цьому відправляти переказ можна лише на своє ім`я. Переказ грошей здійснюється протягом 1-2 робочих днів. Максимальна сума одного переказу становить 5 тис. грн., але кількість переказів не обмежена.

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» (УДППЗ «Укрпошта») входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв`язку України.

Cистема інтернет-розрахунків WebMoney Transfer заснована в 1998 р.