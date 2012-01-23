Близько 40% платників податків заповнюють звіти не більше двох годин - опитування

Близько 40% платників податків відзначають, що заповнюють податкові звіти не більше двох годин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), такі показники виявлено в ході опитування, проведеного регіональними органами податкової служби.

За словами голови ДПСУ Олександра КЛИМЕНКА, в опитуванні взяли участь понад 18,5 тис. підприємців, бухгалтерів середніх і великих компаній, представників інших категорій платників.

У ході дослідження вивчалася громадська думка з приводу роботи щодо Податкового кодексу. Крім того, в ході опитування визначалися чинники, які збільшують напруження у підприємницькому середовищі. Одним із таких чинників було визнано час, що витрачається на заповнення податкової звітності. Також 21% респондентів відзначили, що витрачають на заповнення податкової звітності від 10 до 30 хвилин. Ще 24,2% зізналися, що готують звіти близько трьох годин. І лише 17% повідомили, що витрачають на це більш як 5 годин.

«З початку реорганізації ДПС спрощення процедур подання і заповнення звітності, підвищення швидкості і якості обслуговування платників були і залишаються пріоритетами в реформуванні податкової сфери. Зараз ми посилено працюємо над вирішенням цієї проблеми», - повідомив О.Клименко.