"Чекіст-фінансист": Хорошковський про свої плани на посту міністра

Про співпрацю з МВФ: без мільярдів МВФ можна обійтися, але потрібен імідж

Україна знаходиться в переговорному процесі про відновлення програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це заявив міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВКІЙ в п`ятницю у виступы на телеканалі «Інтер».

«Ми перебуваємо в переговорному процесі про відновлення співпраці (з МВФ - УНІАН)», - сказав В. ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, остаточна дата візиту до Вашингтона для проведення переговорів ще не визначена. Завданням візиту є поновлення програми співробітництва та «отримати кредит, якщо це можливо, перш за все, в рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося близько 10 млрд. дол».

В. ХОРОШКОВСЬКИЙ поділяє впевненість прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА в тому, що Україні може обійтися власними коштами, але співпраця з МВФ він вважає необхідним для підтримання іміджу країни на ринку запозичень.

З приводу одного з основних вимог МВФ для продовження співпраці - підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго,

міністр вважає на сьогодні це передчасним. Такі дії можуть привести до збільшення обсягу неплатежів.

В. ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що нині в цій ситуації «більше політики, ніж економіки», а основним є не питання підвищувати або не підвищувати ціни на газ, а збалансованість Нафтогазу. Але, навіть у випадку, якщо стане питання про підвищення тарифів, то потрібно визначити систему компенсації тим верствам населення, які не зможуть платити за такими тарифами.

Міністр також зазначив, що параметри прийнятого держбюджету на 2012 рік узгоджені з МВФ, але не виключив можливість перегляду чинного документа в разі збільшення його дохідної частини і зміни ціни на імпортований російський газ. Потенціал збільшення надходжень від податків В. ХОРОШКОВСЬКИЙ бачить в публічності компаній і їх котирування на відкритих біржах, від митних платежів - боротьба з контрабандою.

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Хорошковський проти вступу України до ЄЕП

Міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що він залишається прихильником інтеграції України в Європейський Союз і, як і раніше, виступає проти вступу до Єдиного економічного простору. Про це він заявив в п`ятницю в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

В. ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що ця позиція стала основною причиною його відставки з поста міністра економіки і європейської інтеграції.

«Я тоді вважав і зараз вважаю, що вступ на тих умовах, які пропонувалися Україною в Єдиний економічний простір - це було ... умовно кажучи, там були визначені положення, через які ми могли втратити частину свого суверенітету », - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що вектор європейської інтеграції визначено в Україну на законодавчому рівні.

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Хорошковський про Ярошенка, корупцію і три блоки від Януковича

Боротьба з корупцією в бюджетному фінансуванні - це одне із завдань, які Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив перед новопризначеним міністром фінансів України Валерієм Хорошковським. Про це сам В. ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив у п`ятницю в інтерв`ю на телеканалі «Інтер».

«Завдання, які поставив Призидента: блок перших - балансування бюджету, перш за все; блок другий - реформи та наявність ресурсу для їх фінансування, а також, Міністерство фінансів має стати двигуном цих реформ. Блок третій - позбутися корупції, насамперед у бюджетному фінансуванні»,-сказав В. ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він позитивно схарактеризував роботу міністерства під керівництвом Федора ЯРОШЕНКА. За словами В. ХОРОШКОВСЬКОГО, за цей час вдалося відновити нормальний режим бюджетного процесу.

Велику увагу міністр фінансів має намір приділяти боротьбі з корупцією в бюджетному фінансуванні.

«Потрібно прибрати корупційну складову... вона присутня в державних фінансах, причому у значному розмірі, - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ. - Правоохоронні органи, за визначенням, не можуть бути лідерами в боротьбі з корупцією, це завдання уряду. Правоохоронні органи можуть боротися з відхиленнями від правил, на жаль, те, що ми на сьогодні бачимо, воно стає правилом, тобто, умовно кажучи, корупція стає умовою дії».

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Хорошковський: я не член партії регіонів і не збираюся ним бути

Міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ виключив можливість своєї участі в майбутніх парламентських виборах у списку Партії регіонів, тим більше, на чолі її списку. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в п`ятницю.

Відповідаючи на запитання про подібну політичну перспективу, В. ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав: «Ні, виключно з простої причини, я не член Партії регіонів і не збираюся ним бути».

Також він дав зрозуміти, що у нього на сьогодні відсутні президентські амбіції.

В. ХОРОШКОВСЬКИЙ також заявив, що свою посаду міністра фінансів він не буде використовувати для створення преференцій у розподілі бюджетних коштів для підвищення рейтингу правлячої партії в будь-яких регіонах країни. «У всіх регіонах потрібна державна підтримка», - резюмував він.

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