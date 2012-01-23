Долар на міжбанку продовжує дешевшати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися продовженням падіння котирувань – 8,0300/8,0350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2564/0,2568, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,3900/10,3980. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2936/1,2938 (п`ятниця – 1,2951/1,2953).

У п`ятницю, 20 січня, Нацбанк на ринок не виходив.