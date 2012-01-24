Україна і Мексика підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

У Мехіко 23 січня відбулося підписання Конвенції між урядами України і Мексиканських Сполучених Штатів про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням на доходи та майно.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, з української сторони документ підписав міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, а з мексиканської – міністр фінансів і державного кредитування Хосе Антоні МІД.

У МЗС також додали, що Конвенція підписана в рамках офіційного візиту К.ГРИЩЕНКА до Мексики.

«Документ має надати новий поштовх подальшому розвитку українсько-мексиканської торговельно-економічної та інвестиційної співпраці», – йдеться у повідомленні.

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