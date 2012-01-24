Банк Японії зберіг відсоткову ставку на рівні 0-0,1%. Прогноз з ВВП знижено

Банк Японії у вівторок, 24 січня, залишив ключову відсоткову ставку в діапазоні 0-0,1%, при цьому знизивши прогнози по економіці на найближчі кілька років, говориться у повідомленні фінансового регулятора.

Рішення про збереження ставки було прийнято дев`ятьма членами ради з грошової політики одностайно. Збереження базової ставки збіглося з очікуваннями аналітиків.

Такий рівень ключової базової ставки залишається незмінним з жовтня 2010 року.

Банк Японії також знизив економічні прогнози на 2011 фінансовий рік, який завершиться у березні 2012 року. Так, регулятор очікує спад ВВП в середньому на 0,4% проти прогнозу, зробленого в жовтні 2011 року, щодо зростання економіки на 0,3%. При цьому Банк Японії прогнозує зростання в 2012 фінансовому році на 2% проти попереднього прогнозу щодо зростання на 2,2%. У 2013 фінансовому році, за прогнозом банку, ВВП Японії може вирости на 1,6% проти 1,5%, які прогнозувалися раніше.

Одним з основних ризиків для економіки країни Банк Японії називає боргову кризу в Європі, ящо може вилитися в уповільнення темпів економічного зростання не тільки економіки європейського регіону, а й світу в цілому.