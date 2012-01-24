Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0320/8,0350 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0320/8,0350 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2599/0,2603, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4585/10,4640. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3017/1,3019 (понеділок – 1,2936/1,2938). У понеділок, 23 січня, Нацбанк на ринок не виходив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter