Українська делегація відбула до Вашингтона для переговорів з МВФ

Українська делегація відбула до Вашингтона для проведення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це УНІАН повідомив начальник управління комунікацій Міністерства фінансів України Віктор КОСАРЧУК.

«На переговори з МВФ відбула делегація на чолі з міністром фінансів України Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ», - сказав В.КОСАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ 20 січня заявив, що завданням візиту є відновити програму співпраці і «одержати кредит, якщо це можливо, перш за все, у рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося порядку 10 млрд. дол.».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ розділяє упевненість прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА у тому, що Україна може обійтися власними коштами, однак співпрацю з МВФ він вважає необхідною для підтримки іміджу країни на ринку запозичень.

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З приводу однієї з основних вимог МВФ для продовження співпраці – підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненергетики міністр вважає на сьогодні це передчасним. Такі дії можуть призвести до збільшення обсягів неплатежів.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.