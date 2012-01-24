Податкова обіцяє "по максимуму" відшкодувати ПДВ іноземним інвесторам

Державна податкова служба України заявляє, що в 2012 році врегулює всі питання з відшкодування ПДВ іноземним інвесторам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Ми не відмовляємося від своїх зобов`язань. Ми максимально розрахуємося із заборгованістю перед іноземними інвесторами. Але при цьому природа податкового кредиту має повністю виключати так званий "схемний" кредит. Суми, що надаються до відшкодування, повинні бути чистими з огляду законодавства і ризиків щодо ухилення від оподаткування», - відзначив голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО під час зустрічі з компаніями, що входять до складу Європейської Бізнес Асоціації.

Всього впродовж минулого року платникам відшкодовано майже 43 млрд. грн. ПДВ. Це вдвічі перевищує показник 2010 року, тоді платники одержали бюджетну компенсацію в 24 млрд. грн., сказав він.

«В цілому 2012 рік буде присвячений плідній роботі з іноземними інвесторами. Я маю на увазі не фіскальний супровід, а рівень сервісу і готовність реагувати на проблеми платників. У відповідь ми розраховуємо на те, що компанії з іноземним капіталом імпортують до України європейські тренди, кращі зразки добросовісного ведення бізнесу і податкової культури», - наголосив О.КЛИМЕНКО.