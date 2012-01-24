ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України на 2012 рік - з 3,5% до 2,5%

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 році з 4,5% до 5% (у попередньому прогнозі ЄБРР за жовтень 2011 року цей показник було погіршено з 5% до 4,5%).

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

ЄБРР вдруге поспіль погіршує прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 3,5% до 2,5% (у попередньому прогнозі очікуваний показник було погіршено з 4,5% до 3,5%).

«Україна..., швидше за все, відчує значний вплив кризи в єврозоні. Останні дані промислового виробництва вже свідчать про спад», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними уряду, зростання ВВП України у 2011 році становило 5,2%.

Державний бюджет України на 2011 рік було розраховано, виходячи із зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).

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