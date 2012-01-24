Оборонний бюджет на 2012 рік збільшено на 29% порівняно з минулорічним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України Іван МАРКО.

Він нагадав, що державним бюджетом України на 2012 рік Міноборони передбачено 16 387,5 млн. гривень, що становить 1,1% ВВП. Переважну більшість цих коштів – 14 171 млн. гривень (86%) – планується виділити за загальним фондом.

Як зазначив керівник Департаменту фінансів, у бюджеті покращені показники видатків на розвиток озброєння і військової техніки та підготовку Збройних сил України й одночасно зменшені показники видатків на їхнє утримання. З метою більш ефективного управління фінансовим ресурсом та оптимізації бюджетних програм їхню кількість у 2012 році зменшено з 18 до семи.

І.МАРКО зауважив, що на розвиток озброєння та військової техніки оборонним бюджетом 2012 року затверджено 2 343,2 млн. гривень, що вдвічі більше, ніж фактично витрачено у 2011 році. Значний обсяг коштів буде спрямовано на відновлення боєздатності, модернізацію та закупівлю озброєння і військової техніки, виконання науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт – 967 млн. гривень. Ще 284,4 млн. гривень буде виділено на забезпечення зв’язком.

На підготовку ЗСУ у 2012 році передбачається виділити 726,4 млн. гривень, що на 188,8 млн. гривень більше, ніж минулого року. Із них 297,1 млн. гривень – на бойову підготовку військ, 350,3 млн. гривень – на миротворчу та верифікаційну діяльність, міжнародне військове співробітництво, 74,8 млн. гривень – на підготовку військових фахівців.

Також І.МАРКО сказав, що майже втричі, до 500 млн. гривень, збільшено фінансування будівництва та придбання житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Видатки, передбачені у бюджеті-2012, дозволять з 1 січня цього року збільшити рівень грошового забезпечення військовослужбовців на 160-360 гривень у залежності від займаної посади за рахунок підвищення розміру премії на 30%. У 2,5 рази з початку року підвищено розмір винагороди в іноземній валюті миротворцям.

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