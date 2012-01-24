Moody's відкликало кредитні рейтинги «Родовід Банку»

Міжнародне рейтингове агентство Moody `s відкликало всі рейтинги «Родовід Банку».

Про це йдеться в повідомленні Moody `s, переданому УНІАН.

На час відкликання «Родовід Банк» мав за довгостроковими депозитами в національній та іноземній валюті рейтинг на рівні Caa2, за короткостроковими депозитами в національній та іноземній валюті - Not Prime, рейтинг фінансової стійкості (BFSR) - Е, рейтинг за національною шкалою (NSR) - B3.ua.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

30 березня 2011 Кабінет Міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн. Кошти були використані для проведення виплат вкладникам - фізичним особам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 14 вересня 2011 року на базі проблемного «Родовід Банку» створив санаційний банк. Головними завданнями банку визначені: продовження роботи з повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.

Правління Нацбанку України 15 вересня 2011 року прийняло постанову щодо припинення дії тимчасової адміністрації в «Родовід Банку» (працювала з 16 березня 2009 року) і організації роботи для забезпечення виконання ним функцій санаційного банку.

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