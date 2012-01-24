Мінфін уточнює: делегацію на переговорах з МВФ очолює Клюєв

Українську делегацію, яка сьогодні відбула до Вашингтона, на переговорах з МВФ очолив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, уточнили УНІАН в управлінні комунікацій Міністерства фінансів України (сьогодні вранці Мінфін повідомив, що українську делегацію на переговорах очолив новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - УНІАН).

Міністр фінансів України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, додали в Мінфіні, входить до складу делегації.

Прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО також підтвердив УНІАН, що делегацію України на переговорах з МВФ очолив А.КЛЮЄВ, а В.ХОРОШКОВСЬКИЙ і ряд представників НБУ входить до складу делегації.

Як повідомляв УНІАН, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ 20 січня заявив, що завданням візиту є відновлення програми співпраці і «одержати кредит, якщо це можливо, перш за все, у рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося порядку 10 млрд. дол.».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ підтримує упевненість прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА у тому, що Україна може обійтися власними коштами, але співпрацю з МВФ він вважає необхідною для підтримки іміджу країни на ринку запозичень.

З приводу однієї з основних вимог МВФ для продовження співпраці – підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненергії міністр вважає на сьогодні це передчасним. Такі дії можуть призвести до збільшення обсягу неплатежів.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.