На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0310/8,0360 грн./дол.

Сьогодні на українському на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0320/8,0350, до 12:00 ціни знизилися до 8,0310/8,0335. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних рівнях 8,0310/8,0360 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2599/0,2603, до 12:00 ціни знизилися 0,2598/0,2602. На час закриття ціни підвищилися до 0,2599/0,2603. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8910 (-0,1190).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2990/1,3060. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,4585/10,4640, до 12:00 ціни пішли вниз 10,4435/10,4530. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,4415/10,4540.