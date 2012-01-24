Міжнародне рейтингове агентство Moody `s підтвердило рейтинг «Укрсиббанку» (Харків) за довгостроковими депозитами в національній валюті на рівні Ba2 з негативним прогнозом і рейтинг Аа1 за національною шкалою.

Про це йдеться в повідомленні Moody `s, переданому УНІАН.

"Сьогоднішнє рейтингова дія завершує дії Moody` s щодо можливого зниження депозитного рейтингу "Укрсиббанку", порушені 14 грудня 2011 після перегляду рейтингу материнської компанії "Укрсиббанку" - BNP Paribas", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогоднішній день входить до групи найбільших українських банків.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становить 42,235 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 30,066 млрд. грн., зобов`язання - 38,606 млрд. грн., статутний капітал - 7,512 млрд. грн., власний капітал - 3,629 млрд. грн.

Банк у січні-вересні 2011 року отримав збиток 1,395 млрд. грн.

Власниками банку є: BNP Paribas (84,99%) і Європейський банк реконструкції та розвитку (15%).