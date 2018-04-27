"Двоголова" делегація, або Переговори з МВФ віддали "дебютантам"...

Кадрові ротації у владі, з одного боку, викликають невидимі оку тектонічні зрушення всередині самої "гори". А з іншого - провокують цілком помітну плутанину і нестиковки, що викликають подив і єхидні обивательські посмішки (вже скільки каменів кинули "регіонали" в город "помаранчевих" за недбалість, а самі, мабуть, і переплюнути їх можуть). Перестановки "зрикошетили" навіть по переговорах із МВФ - фактично півдня пішло на прояснення питання - хто ж, зрештою, очолив українську делегацію і чому саме цей, а не той чи інший...

Перші кроки - звільнення «за власним бажанням» міністра фінансів Федора Ярошенка і призначення на цю посаду голови СБУ Валерія Хорошковського можна безпосередньо пов`язати з майбутніми виборами. А останнє рішення побічно пов`язане з першим і додає певної інтриги й у міжнародні взаємини України. Змінено фактично головного перемовника з МВФ віце-прем`єра Сергія Тігіпка, що курирував цю сферу з самого початку приходу нинішньої влади.

Причому ситуація заплутана. Прем`єр-міністр Микола Азаров ще 20 січня першим анонсував дату переговорів з Фондом, повідомивши, що діалог буде вести саме Хорошковський . Сам міністр фінансів увечері того ж дня в ефірі одного з телеканалів сказав, що остаточна дата переговорів ще не визначена.

Вранці 24 січня начальник управління комунікацій Міністерства фінансів Віктор Косарчук повідомив, що делегація на чолі з В.Хорошковським відбула до Вашингтона. Але по обіді у відомстві уточнили, що помилочка вийшла - делегацію очолює перший віце-прем`єр-міністр Андрій Клюєв , а В.Хорошковський входить до її складу. У підсумку прес-секретар прем`єр-міністра вніс остаточну ясність - глава делегації - Андрій Клюєв (для якого переговори з МВФ, судячи з усього, є дебютом, так само як і для його напарника - новопризначеного міністра фінансів). За деякими даними, рішення про те, що главою делегації стане Клюєв, було прийняте буквально напередодні увечері.

Чому Хорошковському не довірили одноосібно вести переговори, а "супроводили" його першим віце-прем`єром? В урядових колах зазначають, що таким чином нашої делегації просто вирішили додати "ваги". Як пояснив один із чиновників, переговори з МВФ поновлюються після тривалої перерви, українська сторона очікує, що вони перейдуть в активну фазу, а для організації виведення переговорів на новий етап саме і знадобився глава делегації в ранзі не нижче віце-прем`єра.

Але можливий і ще один варіант з розряду - політика б`є по економіці. Експерти не виключають, що В.Хорошковський міг бути дуже холодно прийнятий у МВФ і не отримати згоду на зустрічі з керівництвом Фонду. Причому через колишнє місце роботи. Адже саме СБУ, яку він очолював, вважається у світі тією машиною, яка запустила репресивні заходи щодо Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших. Реакція США і ЄС на ситуацію відома. Нагадаємо також, що зараз МВФ очолює екс-міністр фінансів Франції Крістін Лагард , яка, до речі, свого часу досить тепло спілкувалася з Тимошенко-прем`єром. Утім, заради справедливості не можна не згадати, що співробітництво МВФ з урядом Тимошенко тепло почалося, але завершилося достатньо прохолодно.

Між тим, М.Азаров був налаштований на позитивний результат візиту В.Хорошковського у Вашингтон. «Поїде новий міністр фінансів на ці переговори. Так що я налаштований на те, щоб рухатися позитивно в цьому напрямі», - сказав прем`єр, анонсуючи поїздку глави Мінфіну.

Є й інші версії. Припускають, що главі Мінфіну не вистачило часу підготуватися до діалогу з Фондом, хоча навряд чи, працюючи головою СБУ, Валерій Іванович зовсім не стежив за переговорами з МВФ. Також припускають, що може бути якийсь прихований «дипломатичний» конфлікт у владі. При цьому не раз як ЗМІ, так і експертами підкреслювалося, що призначення В.Хорошковського міністром фінансів (що саме по собі має на увазі пряме відношення до переговорів з МВФ) ще в минулому році обговорювалося з представниками міжнародних фінансових організацій. Вони визнали кандидатуру підходящою.

Що ж сталося? Ціна питання - перетягування «фінансової ковдри», якою (з огляду на останнє призначенням міністра фінансів) тепер укриється президентська "сім`я", а команда прем`єр-міністра Миколи Азарова таку «теплоту» втратила. Мабуть, прем`єр проти. Перерозподіл сфер впливу - цілком звичайне явище напередодні виборів. Просто Віктор Янукович налаштований узяти важелі тиску в свої руки, тим самим забезпечуючи собі страховку на майбутніх електоральних «дебатах». І прецеденту в цьому вчинку нема, «регіоналам» не вперше піднімати свій рейтинг, залучаючи адмінресурс. Мабуть тому і відбулася зміна головного перемовника з Міжнародним валютним фондом, от тільки заминка відбулася через «непоінформованість» призначеного.

Загалом - чи то Тігіпка відсунули, чи то Хорошковського - недопризначили. А Клюєв у цій ситуації виявився просто компромісною, необхідною для дотримання всіх противаг, фігурою. До речі, Тігіпко поки ніяк не відреагував на свою неучасть у переговорах, хоча саме його прізвище виглядало б більш логічно.

І хоча М.Азаров заявляв, що Україна та МВФ почнуть перегляд програми співробітництва після завершення газових переговорів з Росією, які продовжують залишатися в тупиковому стані, делегація України вирушила до Вашингтона на перемовини з Фондом. Чи то влада не розкриває домовленості з Москвою, чи то грошова ситуація змушує. Що стосується газової теми, то на сьогодні Кабмін переконує - на поступки перед Москвою йти не буде, національні позиції здавати не збирається. Іншими словами, ГТС не перейде в управління «Газпрому», на чому наполягають відкрито у Кремлі, тобто мова нібито може йти тільки про консорціум із залученням третьої сторони - ЄС (при цьому Міненерго оголошує тендер на визначення оцінювача труби?). Усе частіше в полеміці згадується звернення до міжнародного суду. Час іде, а ситуація не розрулюється. У ЗМІ розкручується ідея, що переговори закінчаться після президентських виборів у РФ (тобто ГТС стане додатковим бонусом Путіна в ролі глави Російської Федерації). Значить, чекати ще довго. Даний стан речей тільки погіршує й без того жалюгідний стан стосунків із Фондом.

У принципі, як неодноразово зазначалось у заявах МВФ, економіка Україна відновлюється. Зафіксовано історично низькі показники інфляції - менше 5% (нехай навіть на папері, та факт). Загальна макроекономічна ситуація протягом останніх років досить позитивна. Але проблема «Нафтогазу» не знімається, як і проблема структурних реформ. Фінансовий стан НАК викликає масу питань, цьому сприяють зовнішні ціни на нафту та газ, а також низькі внутрішні ціни на блакитне паливо. Головна умова МВФ - приведення останніх у відповідність до ринкових реалій. Саме тому в даній сфері так важливі результати переговорів із Росією.

Програма співпраці України та МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін її дії - 2,5 року, гроші залучаються під ставку 3,5% річних - найдешевший кредит на світовому ринку. У 2010-му Україна отримала транш, а ось заплановані на 2011-ий два транші по 1,5 млрд. дол. «не дійшли». Із 25 жовтня по 4 листопада п.р. місія Фонду перебувала в Українї, але позитивних результатів досягти не вдалося. І ось почалася нова переговорна хвиля. Для України дуже важливо отримати черговий транш кредиту МВФ. І хоча резерви Нацбанку досить високі, продовження співпраці з Фондом буде маяком для інвесторів, що працювати з Україною можна.

Та й не тільки тому. Голові української делегації потрібно відновити активну співпрацю з МВФ, тому що обсяг виплат Україною Фонду на 2012 р. складає 2,433 млрд. XDR (спеціальні права запозичення, платіжний засіб МВФ). Погашення боргу на рівні 2,234 млрд. XDR, відсотки - 199,11 млн. При цьому найближчу суму Україна повинна буде виплатити вже 7 лютого - 375 млн. XDR (573,2 млн. дол.) У 2013 р. - 3,656 млрд. XDR (5,58 млрд. дол.) Варто зазначити, що Україна є другим після Румунії найбільшим боржником МВФ. Кожен п`ятий долар сумарного боргу всіх країн світу перед Фондом - борг Києва.

Як зпзначав М.Азаров, у МВФ, з урахуванням досвіду Греції, виникло розуміння того, що за рахунок скорочення дефіциту бюджету фінансові проблеми повністю не вирішуються, і при цьому під загрозу потрапляє економічний розвиток і купівельна спроможність громадян.

Прем`єр у черговий раз заявив, що Україна у 2012 році може обійтися без кредиту МВФ, однак хотіла б його отримати, оскільки це «найдешевші гроші». За його словами, відсутність протягом майже року коштів Міжнародного валютного фонду не призвела до фінансових проблем в Україні - зовнішні зобов`язання уряд виконує сумлінно, всі соціальні програми фінансуються. Що, в принципі, відповідає дійсності. Але, як бачимо, гроші потрібні.

То чи можна домовитися з МВФ?

Експерти допускають, що Україна може отримати черговий транш кредиту Фонду, не підвищуючи тарифи на газ для населення, але необхідно запропонувати переконливу альтернативу.

Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь вважає, що «вірогідність отримання траншу кредиту МВФ без підвищення тарифів на газ для населення наближається до нуля. Єдиний варіант, при якому ми змогли б отримати ці кошти і не підвищувати тарифи, це якщо уряд зможе довести МВФ, що він може закрити дефіцит бюджету «Нафтогазу» за рахунок інших джерел. Виходячи з того, що чіткого бачення щодо інших джерел поки немає, то, відповідно, такий розвиток подій дуже малоймовірний».

«Чисто з економічної точки зору отримання траншу кредиту МВФ для України не критичне. Але якщо взяти до уваги інші фактори, котрі останнім часом впливають на Україну, зокрема, зростання девальваційних очікувань, загальна глобальна нестабільність, зменшення здатності залучення валютних потоків з-за кордону, то, напевно, зараз важливість цих коштів зростає ще більше», - зазначає начальник відділу аналізу фінансових ринків АБ «ІНГ Банк Україна» Олександр Печерицин .

На думку О.Жолудя, отримання чергового траншу кредиту МВФ дозволить НБУ і далі проводити політику утримання курсу національної валюти. «Якщо ми прагнемо утримати курс і якщо така політика потрібна, і нам потрібно захищати курс від ослаблення, то приплив додаткових коштів, який ми могли б для цього використовувати, він (транш МВФ - ред.) є позитивним», - говорить О.Жолудь.

Тепер залишилося дочекатися результатів переговорів. Чи зможе дует Клюєва і Хорошковського довести свою спроможність? Якщо ні, то «фінансовий переділ» В.Януковича цілком виправдає себе, а команда М.Азарова отримає ще один «мінус» у плані своєї роботи. І тоді подальші кадрові перестановки в уряді не варто виключати. Але відповідь на головне питання: навіщо в цілому потрібні гроші МВФ, без яких, за твердженням Кабміну, обійтися можна, не отримано. Невже турбота про імідж України? Може, знову таки вибори: голоси електорату обійдуться правлячій партії дорого - хто ж знову поведеться на порожні гасла ...

P.S. На початку двотисячних до одного з моїх знайомих у Києві приїхав німецький бізнесмен для переговорів із приводу інвестування медицини. Його «прогуляли» по Києву, а потім посадили за круглий стіл, умовляли допомогти нужденним. Справи не вийшло. Головний аргумент відмови у вливаннях - «у бідній країні на таких автомобілях не їздять. У вас пробки з лексусів і мерседесів».

Нана Чорна (УНІАН)