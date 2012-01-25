25-27 січня Янукович перебуватиме на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

25-27 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до Швейцарської Конфедерації для участі у заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН раніше зазначав, що у ході роботи цьогорічного засідання ВЕФ, темою якого є «Глобальні трансформації: формування нових моделей», передбачається окреслити нові концептуальні схеми взаємодії та сприяти організації спільної роботи щодо нових ризиків і можливостей.

Як повідомив глава Адміністрації Президента України, лейтмотивом відвідання В.ЯНУКОВИЧЕМ цьогорічного засідання ВЕФ стане енергетична проблематика – ключовий аспект національної безпеки та економічного розвитку України в нинішніх умовах.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, 26 січня Президент України виступить на сесії Енергетичного саміту «Енергетика задля економічного зростання», 27 січня в рамках цього ж заходу візьме участь у інтерактивній дискусії на тему: «Нова енергетична архітектура: Можливе та ефективне перетворення». Під час згаданих сесій розглядатиметься широкий спектр питань сучасної світової енергетичної архітектури, зокрема напрямки гарантування енергетичної безпеки Європи, забезпечення надійного та конкурентоспроможного постачання енергоносіїв, актуальні питання енергетичної безпеки України, геополітичні аспекти енергетичної політики, а також розвиток альтернативної енергетики. В.ЯНУКОВИЧ представить у своїх виступах бачення України щодо розвитку нових моделей взаємодії в енергетиці.

27 січня Президент України виступить у Давосі на Восьмій українській ланч-конференції «Шляхи майбутнього розвитку». Під час цього традиційного заходу, повідомив С.ЛЬОВОЧКІН, планується у неформальній обстановці, за участю політиків та бізнесменів, обговорити широке коло питань розвитку Європейського проекту, зокрема потенціал України для об’єднання зусиль Великої Європи в подоланні сучасних викликів і розбудові конструктивних відносин.