В Японії вперше за понад 30 років зафіксовано дефіцит торгівельного балансу

Японія вперше за більш ніж 30 років завершила минулий рік з торговим дефіцитом. У 2011 році він склав 2,493 трлн ієн, що еквівалентно 32 млрд. доларів, передає Бі-бі-сі.

Уряд країни заявив, що головна причина таких результатів - руйнівні землетрус і цунамі, що завдали серйозної шкоди економіці країни.

Крім того, на торговому балансі Японії позначається зростаючий курс ієни, який не грає на руку японським експортерам. Імпорт товарів в Японію за підсумками 2011 року зріс на 12%, в той час як експорт знизився на 2,7%. Платіжний баланс Японії залишається позитивним.