Всесвітній економічний форум розпочав роботу

У швейцарському Давосі розпочав роботу 42-й Всесвітній економічний форум. Під час перших на форумі дебатів обговорюється майбутнє капіталізму, передає Лента.ру.

У 2012 році основною темою форуму є "Велика трансформація: формування нових моделей" (The Great Transformation: Shaping New Models). Серед питань, які також обговорюватимуться під час заходу, - криза єврозони.

З вітальною промовою на відкритті форуму виступить канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ. Минулого року відкривав Давос Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, який цього року на захід не приїде, - так само, як і прем`єр-міністр Володимир ПУТІН.

Поточного року форум у Давосі пройде з 25 по 29 січня. Організатори очікують, що захід відвідає рекордне число політиків і бізнесменів – більш як 2600 осіб. У їх числі - голова Міжнародного валютного фонду Крістін ЛАГАРД, президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК і новий глава Європейського Центробанку Маріо ДРАГИ.

Нагадаємо, 25-27 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до Швейцарії для участі у заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.