Міжбанк: відкриття торгів - 8,0330/8,0360 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0330/8,0360 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2621/0,2625, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,4670/10,4725. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,3027/1,3029 (вівторок – 1,3017/1,3019). У вівторок. 24 січня, Нацбанк на ринок не виходив.

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