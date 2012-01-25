У 2050 р. Україна опиниться у трійці лідерів за темпами зростання економіки – дослідження

У 2050 році Україна опиниться у трійці лідерів за темпами зростання економіки, повідомляє “Газета по-українськи” (№ 11 від 25 січня) з посиланням на прогноз дослідників з британського банку "ЕйчЕсБіСі".

Водночас, йдеться у дослідженні, у 2050 році найбільшу економіку світу матиме Китай. Відповідно до прогнозів, на перші позиції Китай виведуть ліберальні реформи, розпочаті у 1980-х роках. Питання лише у тому, коли Китай посуне з першої сходинки США.

Лідерами темпів зростання стануть Філіппіни, Перу та Україна, передбачають експерти. Потенціал України - у високому освітньому рівні громадян, можливості створення сприятливого інвестиційного клімату через запровадження прозорої судової системи, що має компенсувати негатив від зменшення населення країни на 9 млн., уважають дослідники.

"Є два шляхи забезпечення економічного зростання, - йдеться у доповідній записці. – Перший - зростання кількості населення та частки працездатних людей. Другий - підвищення продуктивності праці робітників. Велике значення для останнього мають такі чинники як доступ до освіти, демократичність уряду і верховенство права".

Водночас, у дослідженні міститься застереження, що високий рівень розвитку розмір економіки чи темпи її зростання не означають високого рівня життя громадян.

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