Мін‘юст визначився зі створенням Єдиного держреєстру корупціонерів

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ доручив до 1 лютого завершити роботу щодо програмного забезпечення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін`юсту, це передбачено положенням про реєстр, затвердженим О.ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Документом визначено порядок, відповідно до якого формуватиметься та вестиметься Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Держателем реєстру виступатиме Міністерство юстиції. Реєстр являтиме собою електронну базу даних, яка міститиме відомості про осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

У реєстрі забезпечуватиметься єдиний облік відповідних осіб та осіб, що були притягнуті до кримінальної, адміністративної чи цивільно-правової відповідальності за корупційне правопорушення. Особи вноситимуться до реєстру на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, або наказу про накладання на особу дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Усі відомості вноситимуться Мін`юстом та його територіальними підрозділами.

Відомості з реєстру підпадатимуть під дію Закону «Про захист персональних даних» і надаватимуться виключно на запит державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Також відомості надаватимуться правоохоронним органам – у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження.

Крім того, інформація, що міститься у реєстрі, використовуватимуться для аналізу щодо сфер державної політики та посад з найбільшими корупційними ризиками.