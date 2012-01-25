Сьогодні завершується перереєстрація «спрощенців». Заявок – понад 1 млн.

Сьогодні останній день перереєстрації підприємців, які хочуть і далі працювати або перейти на роботу за спрощеною системою оподаткування. Близько 85% «спрощенців» цже подали відповідні заяви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО. «Ми вважаємо, що сьогодні ми завершимо цей процес, і всі, хто мав намір і бажання перейти на першу, другу, третю категорії, перейдуть, і ця можливість є», - відзначив О.Клименко.

За його словами, подали заяви 1,004 млн. підприємців.

Як зауважив О.Клименко, частка відмови у реєстрації дуже низька – близько 2%. Серед причин відмови – невідповідність діяльності підприємця певній групі спрощеної системи оподаткування, податкові борги.

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