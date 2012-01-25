Клименко заявляє про плинність кадрів у податкових органах

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО заявляє про те, що в податкових органах спостерігається плинність кадрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Ми сьогодні говоримо, чи є звільнення людей? Справді, є плинність кадрів. Ми це визнаємо», - сказав О.Клименко.

Водночас він підкреслив, що всі права працівників податкових органів, які працюють у режимі продовженого робочого дня, дотримано згідно з законодавством.

«Люди, які готові розуміти і сприймати те завдання і мотивоване виконання, сьогодні працюють тут. Вони втомлені сидять, але працюють. Все це робиться в рамках КЗпП і трудового законодавства, порушення трудового законодавства немає», - запевнив О.Клименко.

За його словами, існують графіки чергування податкових інспекторів і доплати за перепрацювання.

«Ми стараємося дати мотивацію не тільки фінансову, це неправильно. Ми бачимо питання і розуміємо питання. Ми стараємося мотивувати кар`єрним зростанням, ми стараємося виділяти досягнення, видавати відомчі нагороди, заохочувати людей», - резюмував глава ДПСУ.

Нагадаємо, графік роботи податкових інспекцій продовжено з 1 по 25 січня у зв`язку з перереєстрацією «спрощенців».

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