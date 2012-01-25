ДПСУ розпорядилася розірвати угоду про постачання бензину за завищеними цінами

Угоду про постачання бензину за завищеними цінами ДП «Інформаційно-видавничий центр ДПА України», укладену за результатами тендеру, розірвано за дорученням голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександра КЛИМЕНКА. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

«Зараз у податковій службі почалася реалізація відомчої програми боротьби з корупцією. Ми також оперативно реагуватимемо на сигнали громадськості, людей з активною позицією, чесних ЗМІ про можливі зловживання і неправомірні дії наших співробітників», - сказав глава ДПСУ.

О.Клименко розпорядився також звільнити голову тендерного комітету вказаного підприємства, винести догану директорові і призначити новий тендер, пообіцявши строго контролювати прозорість процедур і відповідність цін ринковим реаліям.

У ДПСУ нагадали, що 24 січня низка видань, посилаючись на «Вісник державних закупівель», повідомили про те, що ДП «Інформаційно-видавничий центр ДПА України» придбав за результатами тендеру 40 тис. літрів бензину А-95 по 12,2 грн./л і 20 тис. літрів бензину А-92 по 11,85 грн./л. Вказані ціни вищі за ринкові на 10-12%, при тому що один з учасників тендеру пропонував пальне дешевше.