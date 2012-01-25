Долар на міжбанку сьогодні подорожчав

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0330/8,0360, до 12:00 звузився спред – 8,0330/8,0350. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0350/8,0390 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2621/25, до 12:00 ціни знизилися до 0,2616/20. До закриття ціни досягли рівня 0,2615/19. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7140 (-0,1770).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3027/29, а до 15:00 впали до 1,2945/47. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4670/10,4725, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,4400/10,4485. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму – 10,4080/10,4190.