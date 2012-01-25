ДПСУ ініціює скорочення термінів видачі довідок

Державна податкова служба України (ДПСУ) ініціює скорочення термінів видачі адміністративних довідок до п`яти днів.

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

У прес-службі зазначили, що раніше термін видачі довідок становив від 15 днів до місяця.

За словами О.КЛИМЕНКА, в цілому ця ініціатива податківців стосується 12 документів. Зокрема, йдеться про довідку про відсутність податкової заборгованості, декларування валютних цінностей і зарубіжної власності резидентів України тощо.

«Ми також звертаємося до інших установ з пропозицією відмінити деякі довідки. Приміром, довідку про доходи від підприємницької діяльності, яка потрібна при призначенні субсидій. Або, навпаки, довідку про те, що людина не є підприємцем, - таку вимагають, коли призначають пенсію», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Для налагодження ефективного обміну інформацією з іншими органами влади надалі, в податковій службі готові відкрити власні бази даних для інших відомств.