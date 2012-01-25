В Україні заборгованість із зарплати в 2011 році скоротилася на 20%

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2011 році скоротилася на 19,8% - до 977,365 млн. грн. У грудні минулого року заборгованість зменшилася на 11,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 січня ц.р. зафіксований у Донецькій області – 200,279 млн. грн. (у грудні 2011 року скоротилася на 15,3%, у січні-грудні 2011 года— на 14,2%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 січня 2012 року склала 72,541 млн. грн. (у грудні скоротилася на 1,7%, у 2011 році - на 36,6%).

У Держстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати минулого року зафіксоване в 4 областях України. Відповідно скорочення заборгованості в 2011 році спостерігалося в 20 областях, АР Крим, Києві і Севастополі.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 січня ц.р. зафіксований у Чернівецькій області – 240 тис. грн. (у грудні 2011 року заборгованість скоротилася більш ніж удвічі, в січні-грудні 2011 року – в 10 разів), Рівненській – 2,489 млн. грн. (у грудні 2011 року сума заборгованості зросла на 8,5%, у січні-грудні 2011 року знизилася на 70%) і Волинській областях – 6,424 млн. грн. (у грудні 2011 року скоротилася на 17,2%, у січні-грудні 2011 року – вдвічі).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року склала 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року склала 1,218 млрд. грн.