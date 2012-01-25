Підприємства України в 2011 році збільшили обсяг реалізованих послуг на 19%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні-грудні 2011 року становив 258 млрд. грн., що в зіставних цінах на 19% більше, порівняно з січнем-груднем 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

У середньому за звітний період на одну людину було реалізовано послуг на суму 5,643 тис. грн.

У грудні 2011 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 26,2 млрд. грн., що на 22,7% більше (у зіставних цінах), порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

У структурі обсягу реалізованих послуг майже половину (46,6%) становили послуги транспорту, пошти та зв`язку, майже третину (35,9%) – послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу й надання послуг підприємцям.

Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської та Дніпропетровської областей, становив понад половину (53,2%) загального обсягу реалізованих послуг.

Зокрема, в грудні 2011 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 216,1 млн. грн. (включаючи ПДВ), що більш ніж у 1,5 раза більше, порівняно з груднем 2010 року (в січні-грудні 2011 року – 1,954 млрд. грн., що на 44,8% більше, ніж у січні-грудні 2010 року).

Готелі й ресторани України в грудні 2011 р. реалізували послуг на суму 261,7 млн. грн., що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період 2010 р. (у січні-грудні 2011 року - на 4,433 млрд. грн., що на 17,9% більше).

У грудні минулого року підприємства сфери транспорту та зв`язку реалізували послуг на суму 13,855 млрд. грн. - на 24,7% більше, ніж у грудні 2010 р. (у січні-грудні 2011 року - на 149,146 млрд. грн., що на 22% більше, ніж у січні-грудні 2010 р.).

Підприємства, що проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 9,385 млрд. грн. - на 43,6% більше, ніж у грудні минулого року (у січні-грудні 2011 року - 79,014 млрд. грн., на 39,4% більше).

У сфері освіти в грудні минулого року було надано послуг на суму 292,9 млн. грн., що на 9,2% більше, порівняно з груднем 2010 р. (у січні-грудні 2011 року - 2,867 млрд. грн., на 5,4% більше); у сфері охорони здоров`я й надання соціальної допомоги – на суму 566,2 млн. грн., що на 20,7% більше, ніж у грудні 2010 року (у січні-грудні 2011 року - 6,693 млрд. грн., на 9,3% більше); у сфері комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури та спорту – на суму 1,579 млрд. грн., що в 1,5 раза більше, порівняно з груднем 2010 р. (у січні-грудні 2011 року - на 13,862 млрд. грн., що на 34,6% більше, ніж у січні-грудні 2010 р.).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в 2010 році обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг в Україні, становив 203,2 млрд. грн., що в зіставних цінах на 2,9% більше, ніж у 2009 році.

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