Пара EUR/USD може відновити висхідний тренд останніх тижнів - експерт

Рішення Комітету з відкритих ринків ФРС США підтримувати поточну виключно низьку облікову ставку до кінця 2014 року може мати істотний тривалий тиск на позиції американської валюти, пара EUR/USD отримує додаткові передумови відновити висхідний тренд останніх тижнів, вважають аналітики FOREX CLUB в Україні.

За їхнім прогнозом, найближчим рівнем опору для пари може стати позначка 1,3200. Британський фунт у такому випадку може мляво тягнутися їй услід.

Австралійський і новозеландський долари, підтримувані поточними високими обліковими ставками, мають намір протестувати опору 1,0750 і 0,8255 відповідно. Одночасно, потенціал для зміцнення ієни все ж буде обмежений жорсткою позицією Банку Японії, готового в будь-який момент виходити на ринок з інтервенціями, щоб не допустити додаткового посилення своєї валюти. Пара USD/JPY виглядає дуже привабливою для покупок в області 76,65-76,25, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.