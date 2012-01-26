Долар на міжбанку знову дорожчає
11:30, 26 січня 2012Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,0340/8,0390 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2642/0,2646, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,5405/10,5490.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3124/1,3126 (середа — 1,3027/1,3029).
В середу Нацбанк на ринок не виходив.
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