Долар на міжбанку знову дорожчає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,0340/8,0390 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2642/0,2646, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,5405/10,5490.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3124/1,3126 (середа — 1,3027/1,3029).

В середу Нацбанк на ринок не виходив.