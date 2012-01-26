Обіг електронних грошей в Україні на 2014 рік досягне 15 млрд. грн. - податкова міліція

Обіг електронних грошей в Україні на 2014 рік досягне 15 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні, 26 січня, журналістам озвучив перший заступник голови Державної податкової служби - начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ.

«За прогнозами, таке стрімке зростання (обігу електронних грошей - УНІАН) зберігатиметься. І у 2014 році обсяг електронних грошей на ринку становитиме 15 млрд. грн.», - сказав він.

Водночас, за словами А.ГОЛОВАЧА, обсяг електронних грошей у 2011 році становив 2,5 млрд. грн. «Це удвічі більше, ніж у 2009 році, і у 10 разів більше, ніж у 2007 році», - зазначив він.

А.ГОЛОВАЧ наголосив на необхідності контролю за платежами за допомогою електронних грошей у зв`язку із зростанням їх обсягів. «Ми бачимо, що обіг коштів за допомогою інтернет-ресурсів істотно росте, але надходження від суб`єктів, які здійснюють цю діяльність, фактично немає», - сказав він.

Також податківець повідомив про те, що на сьогодні вже створено відповідні підрозділи в податковій міліції для контролю над обігом електронних грошей. «...Здійснюється відбір фахівців, які протистоятимуть кіберзлочинності, пов`язаній з несплатою податків», - сказав він.