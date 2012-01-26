Податкова міліція у 2011 році збільшила надходження до бюджету на 29%

За участі податкової міліції за підсумками 2011 року до бюджету України спрямовано 266,4 млрд. грн. податків, що на 29%, або на 60 млрд. грн., більше, ніж за 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час оперативного засідання повідомив перший заступник голови Державної податкової служби - начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ. Надходження від ПДВ забезпечені в сумі 76,2 млрд. грн., що на 42% більше, ніж у 2010 році. До бюджету додатково надійшло 53,6 млрд. грн.

Сума відшкодованих збитків за завершеними кримінальними справами становить 488,3 млн. грн., що удвічі більше, ніж у 2010 році.

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