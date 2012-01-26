Індекс реальної заробітної плати в Україні зріс на 8,7%

Індекс реальної заробітної плати в Україні у 2011 р. порівняно з попереднім роком зріс на 8,7% . Про це повідомляє Державна служба статистики. Відповідно до даних відомства, індекс реальної заробітної плати у грудні 2011 р. порівняно з листопадом зріс на 11,5%, а порівняно з груднем 2010 р. - на 11%.

За даними Держстату, найбільше зростання реальної зарплати у грудні 2011 р. порівняно з груднем попереднього року спостерігалося у Луганській (на 20,9%), Київській (на 17,5%) і Черкаській областях (на 16%), найменше - у Херсонській (на 13,1%), Тернопільській областях (на 1,2%) і Севастополі (2,9%).

Найвищу середню зарплату для штатних працівників у грудні 2011 р. було зафіксовано в Києві - 4 819 грн., найнижчу - в Тернопільській області (2 132 грн.).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Мінекономрозвитку: в Україні найбільший показник росту заробітної плати серед країн СНД