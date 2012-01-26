Міжбанк: закриття торгів - 8,0350/8,0390 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0340/8,0390, до 12:00 звузився спред - 8,0360/8,0380. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0350/8,0390 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2642/46, а до 12:00 ціни піднялися до 0,2653/57. На час закриття ціни відкотилися до 0,2652/56. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,2850 (-0,4290).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3090/1,3170. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5405/10,5490, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5790/10,5875. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,5565/10,5680.