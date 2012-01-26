Азаров особисто провів переговори з главою МВФ

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ і директор-розпорядник МВФ Крістін ЛАГАРД сьогодні провели зустріч в Цюріху (Швейцарія) для обговорення економічної ситуації в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Згідно з повідомленням, були розглянуті ключові питання здійснення економічних реформ і заходи, необхідні для забезпечення сталого економічного розвитку України. Сторони домовилися про продовження активного діалогу команд експертів України та МВФ найближчим часом.

Нагадаємо, українську делегацію, яка 24 січня відбула до Вашингтона, на переговорах з МВФ очолив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, повідомили в управлінні комунікацій Міністерства фінансів України (ранком того ж дня Мінфін повідомив, що українську делегацію на переговорах очолив новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - УНІАН). Міністр фінансів України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, додали в Мінфіні, входить до складу делегації.

Як зазначає віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, коментуючи переговори української делегації з керівництвом МВФ у Вашингтоні, «ми провели переговори з главою місії МВФ, відбулася зустріч із керівництвом Фонду. Якихось остаточних рішень немає, але продовжаться зустрічі керівництва країни, які відбудуться найближчими днями», - сказав С.ТІГІПКО.

Віце-прем`єр повідомив, що, згідно із домовленостями, переговори будуть продовжено за 2-3 тижні. С.ТІГІПКО також відзначив, що основне питання в переговорах – вимога МВФ підвищити тарифи на газ для населення.

«Я не приховуватиму – нам сьогодні залишилося за нашим меморандумом МВФ вирішити практично одне питання – підвищення тарифів. Я можу чітко сказати, що в тому форматі, який було закладено до цього, підвищення тарифів не відбудеться в Україні», - сказав С.ТІГІПКО.

Він відзначив, що під час переговорів Україна і МВФ обговорюють пропозиції української сторони щодо компенсації витрат бюджету, які можуть бути додатково, без підвищення тарифів. «У нас багато пропозицій за рахунок чого це зробити. У нас є своє бачення тієї реформи, яку ми повинні здійснити для того, щоб, врешті-решт, і підійти до підвищення тарифів», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, на сьогоднішній день підвищення тарифів недоцільне. «Не з цього треба починати. Я вважаю, що це якраз, і це точка зору Мінсоцполітики, завершальний етап. У нас ще немає того, що має бути, - я кажу про те, що якщо говорити про підвищення тарифів, то у нас мають бути серйозні кредитні лінії, в першу чергу для людей, населення, щоб вони могли замінити вікна, замінити двері, щоб економити і займатися енергозбереженням», - сказав С.ТІГІПКО.

С.Тігіпко зазначив, що коли підвищувалися тарифи на газ в Європі, то випереджальними темпами здійснювалися заходи щодо енергозбереження.

Детальніше читайте у публікації "Двоголова" делегація, або Переговори з МВФ віддали "дебютантам"...